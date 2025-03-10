Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động trong phòng, làm hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm thông tin dữ liệu...

- Hỗ trợ kinh doanh trong việc liên hệ, chăm sóc với các đối tác phân phối sản phẩm B2B theo danh sách sẵn được cung cấp

- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng

- Các công việc khác được quản lý giao.

- Thông tin chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân.

- Học từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, truyền thông

- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống vs đối tác

- Giao tiếp tốt, thao tác tin học VP giỏi

- Làm được Full time

- Ham học hỏi.

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 1tr-3tr

- Cơ hội thăng tiến sau 3 – 6 tháng nếu làm tốt, được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức.

- Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

- Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh

- Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng doanh thu kinh doanh

- Tự tin tổ chức và điều phối các sự kiện với các đối tác

- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

