Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động trong phòng, làm hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm thông tin dữ liệu...
- Hỗ trợ kinh doanh trong việc liên hệ, chăm sóc với các đối tác phân phối sản phẩm B2B theo danh sách sẵn được cung cấp
- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng
- Các công việc khác được quản lý giao.
- Thông tin chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có laptop cá nhân.
- Học từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, truyền thông
- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống vs đối tác
- Giao tiếp tốt, thao tác tin học VP giỏi
- Làm được Full time
- Ham học hỏi.
Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 1tr-3tr
- Cơ hội thăng tiến sau 3 – 6 tháng nếu làm tốt, được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức.
- Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
- Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh
- Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng doanh thu kinh doanh
- Tự tin tổ chức và điều phối các sự kiện với các đối tác
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
