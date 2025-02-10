Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nội thất Hita làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 113 Kinh Dương Vương, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Chi tiết về công việc TƯ VẤN BÁN HÀNG:

Tư vấn bán hàng tại Showroom và bán hàng trực tuyến: ZALO OA, FANPAGE, TỔNG ĐÀI. (Lượng khách hàng đổ về từ website HITA).

Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Google Docs, phần mềm để lên báo giá/hợp đồng với Khách hàng

Lắng nghe mong muốn của Khách hàng và tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp. Chủ động gợi ý nhiều giải pháp cho Khách hàng lựa chọn.

Chủ động chăm sóc/lắng nghe Khách hàng để tăng khả năng chuyển đổi từ báo giá thành CHỐT ĐƠN

Giải đáp thắc mắc và xử lý các sự cố linh hoạt, uyển chuyển để giúp Khách hàng vui vẻ và hài lòng nhất có thể.

Chủ động tương tác nhóm để hoàn thành công việc: ĐÚNG HẸN, ĐÚNG THỎA THUẬN, ĐÚNG QUY TRÌNH.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực TƯ VẤN BÁN HÀNG

Thành thạo Word, Excel, Google Docs và đã từng sử dụng phần mềm bán hàng.

Năng động hoạt bát, giọng nói to rõ và luôn vui vẻ.

Năng động tìm tòi, sởi lởi và nắm bắt ý thích của Khách hàng.

Gọn gàng, cẩn thận và trung thực.

Thái độ cầu thị ham học hỏi, đóng góp ý kiến cho Team để cải thiện công việc hiệu quả hơn.

Luôn tìm ra giải pháp để xử lý công việc.

TỐ CHẤT 1 THÀNH VIÊN HITA CẦN CÓ:

TƯ DUY HỌC TẬP SUỐT ĐỜI.

CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC khối lượng công việc lớn và TƯƠNG TÁC NHANH.

THÍCH LÀM CHỦ: Chủ động và làm Chủ công việc mình đảm nhận.

YÊU công việc tương tác giữa NGƯỜI vs NGƯỜI

YÊU thích làm việc nhóm, dám dấn thân và chịu thử thách

Là 1 người CẦU THỊ, KHIÊM HẠ và luôn nổ lực cải thiện bản thân

Là 1 người CHÍNH THỰC và LÀM GƯƠNG

Là 1 người TRONG SÁNG, THẲNG THẮN và TÍCH CỰC trong mọi vấn đề.

Tại Công ty TNHH Nội thất Hita Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

Mức lương tương xứng với sự cống hiến của mình. (thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng tháng theo KPI sản phẩm. Thưởng quý theo doanh số hãng

Thưởng cuối năm theo chính sách CHIA SẺ LỢI NHUẬN của Công Ty.

Phúc lợi người lao động: BHXH, lương tháng 13

Môi trường làm việc BÌNH ĐẲNG, năng động, sáng tạo cao, nhiều thử thách, nhiều trải nghiệm.

Được đào tạo và tham gia các khóa học về Tư vấn bán hàng.

Được trải nghiệm với ý tưởng, được mắc sai lầm và học hỏi.

Được thảo luận nhóm, làm việc đội nhóm, hỗ trợ từ đồng đội. Luôn luôn có tư duy tìm ra giải pháp tốt nhất để xử lý vấn đề.

Được tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thông qua các dự án thật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội thất Hita

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin