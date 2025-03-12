Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 10 Triệu

Mức lương 10 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 10 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng phát triển các đối tác tại các Quốc Gia nói tiếng Anh muốn thuê lao động Việt Nam.

- Chăm sóc khách hàng, đối tác chiến lược của Công ty.

- Công tác tại Châu Âu, các quốc gia nói tiếng Anh để mở rộng thị trường.

- Tham gia các hội nghị về XKLĐ để quảng bá thương hiệu cũng như phát triển đối tác.

- Tìm hiểu bộ luật xuất khẩu lao động mới có hiệu lực từ năm 2022.

- Các công việc liên quan được giao

Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tiếng anh giao tiếp với người nước ngoài thành thạo.

-

- Có kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng làm việc nhóm.

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống tốt.

- Ưu tiên ứng viên có KN kinh doanh, telesale, bán hàng, phát triển thị trường, sale marketing; ứng viên đã từng học tập/ làm việc ở nước ngoài hoặc ứng viên từng làm việc với người nước ngoài.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2- Thứ 6 + 2 ngày thứ 7/tháng ( Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h00-17h00).

- LCB: 10 – 20 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + hoa hồng + thưởng.

- Thử việc 2 tháng, được hướng dẫn cụ thể về thị trường, cách tìm kiếm, chăm sóc khách hàng.

- Được hưởng các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

- Được phụ cấp ăn trưa, cafe bánh ngọt,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội

