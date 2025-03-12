Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội
- Hà Nội:
- Lô BT19, ngõ 17, Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội., Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 10 Triệu
- Tìm kiếm, mở rộng phát triển các đối tác tại các Quốc Gia nói tiếng Anh muốn thuê lao động Việt Nam.
- Chăm sóc khách hàng, đối tác chiến lược của Công ty.
- Công tác tại Châu Âu, các quốc gia nói tiếng Anh để mở rộng thị trường.
- Tham gia các hội nghị về XKLĐ để quảng bá thương hiệu cũng như phát triển đối tác.
- Tìm hiểu bộ luật xuất khẩu lao động mới có hiệu lực từ năm 2022.
- Các công việc liên quan được giao
Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Nam/nữ, tiếng anh giao tiếp với người nước ngoài thành thạo.
- Có kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng làm việc nhóm.
Có kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng làm việc nhóm.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống tốt.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống tốt.
- Ưu tiên ứng viên có KN kinh doanh, telesale, bán hàng, phát triển thị trường, sale marketing; ứng viên đã từng học tập/ làm việc ở nước ngoài hoặc ứng viên từng làm việc với người nước ngoài.
Ưu tiên ứng viên có KN kinh doanh, telesale, bán hàng, phát triển thị trường, sale marketing; ứng viên
đã từng học tập/ làm việc ở nước ngoài hoặc ứng viên từng làm việc với người nước ngoài.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- LCB: 10 – 20 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + hoa hồng + thưởng.
- Thử việc 2 tháng, được hướng dẫn cụ thể về thị trường, cách tìm kiếm, chăm sóc khách hàng.
- Được hưởng các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
- Được phụ cấp ăn trưa, cafe bánh ngọt,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM & DV Quinn Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
