Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần M Village làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần M Village
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần M Village

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần M Village

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Trương Định,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Quản lý và xử lý hồ sơ dự án, theo dõi tiến độ các hoạt động bảo trì chi nhánh, văn phòng thuộc MVillage.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để trình ký duyệt, lập kế hoạch thanh toán và cập nhật thông tin lên hệ thống.
Chịu trách nhiệm chấm công và tính bonus cho đội ngũ bảo trì đảm bảo chính xác và đúng thời hạn.
Theo dõi, tổng hợp và báo cáo công nợ, chi phí sử dụng.
Lập phiếu mua hàng theo nhu cầu của team.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo Microsoft Office.
Kỹ năng quản lý hồ sơ và số liệu tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần M Village Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13.
Nghỉ phép hàng năm: 12 ngày.
Giảm giá nhân viên.
Cung cấp ngân sách cho việc mua Laptop.
Bảo hiểm xã hội theo quy định
Các khoản phụ cấp khác (Sinh nhật, kết hôn,...).
Đánh giá hiệu suất hàng năm.
Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần M Village

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần M Village

Công ty Cổ phần M Village

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

