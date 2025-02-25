Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Giang Nam Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cổng E Cảng Cát Lái, đường 57CL, Phường Cát Lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Thực hiện hợp đồng: chuẩn bị, kiểm tra, rà soát các điều khoản trước khi ký hợp đồng

- Đối chiếu sản lượng với khách hàng, lên bảng thanh toán gửi kế toán xuất hóa đơn

- Quản lý dữ liệu của các lô hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu và cung cấp các hỗ trợ cần thiết trong tất cả các bước.

- Làm việc với hải quan, nhân viên kho, công ty vận chuyển và khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đằng, Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh hoặc liên quan.

- Hiểu biết và có kinh nghiệm về soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng kinh tế

- Từng có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Sales Admin hoặc các vị trí tương đương.

- Tiếng anh tốt

- Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel)

- Cẩn thận, Giao tiếp tốt, hòa đồng, thân thiện

Tại Công ty cổ phần Giang Nam Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG TỪ 9-11 TRIỆU/THÁNG(GROSS)

- Đóng BHXH, nghỉ phép năm và các chế độ theo luật đầy đủ

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: thăm hỏi, sinh nhật, lễ tết, khám sức khỏe hàng năm,…

- Lương tháng 13,14 có thể thêm tháng 15 nếu hoạt động của công ty tốt trong năm

- Thưởng lễ lớn, du lịch, hiếu, hỉ theo thỏa ước lao động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Giang Nam Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin