Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Trình bày và giới thiệu sản phẩm, giải pháp năng lượng tái tạo cho khách hàng.

Đàm phán hợp đồng bán hàng và ký kết các giao dịch để đạt mục tiêu doanh số hàng tháng và hàng quý.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và các đối tác quan trọng.

Cung cấp hỗ trợ cho khách hàng và giải đáp các câu hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ.

Chuẩn bị và nộp báo cáo, dự báo bán hàng thường xuyên.

Quản lý các dự án được cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh Doanh, Bán Hàng, Kỹ Thuật hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh, ưu tiên trong ngành năng lượng tái tạo hoặc các ngành liên quan.

Có thành tích tốt trong việc đạt hoặc vượt các chỉ tiêu kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

Có bằng lái xe và ôtô

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN EXPC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 8,000,000 - 10,000,000 mỗi tháng + Phụ cấp + thưởng không giới hạn.

Môi trường thân thiện năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Địa điểm làm việc: Quận 7, Phú Mỹ Hưng, Tp. Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN EXPC

