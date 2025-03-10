Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hàng Bông,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tuyển 02 Sale Du Lịch Inbound làm việc tại phố cổ Hà Nội
:
-Trực Văn Phòng
-Giới thiệu tour,dịch vụ du lịch cho khách nước ngoài theo lịch trình có sẵn bằng tiếng anh
-Tư vấn,xây dựng lịch trình tour cho khách theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
-Tiếng Anh giao tiếp cơ bản( biết thêm ngoại ngữ là một lợi thế)
-Chăm chỉ,trung thực
-Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán,thuyết phục
Tại HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT Thì Được Hưởng Những Gì
-Thời gian partime,linh hoạt
-Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
-Môi trường làm việc thoải mái,hòa đồng,có khách thì tư vấn,không cần tìm kiếm khách hàng bên ngoài
-Lương cứng + 10 % hoa hồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT
