Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hàng Bông,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tuyển 02 Sale Du Lịch Inbound làm việc tại phố cổ Hà Nội
:
-Trực Văn Phòng
-Giới thiệu tour,dịch vụ du lịch cho khách nước ngoài theo lịch trình có sẵn bằng tiếng anh
-Tư vấn,xây dựng lịch trình tour cho khách theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
-Tiếng Anh giao tiếp cơ bản( biết thêm ngoại ngữ là một lợi thế)
-Chăm chỉ,trung thực
-Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán,thuyết phục

Tại HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian partime,linh hoạt
-Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
-Môi trường làm việc thoải mái,hòa đồng,có khách thì tư vấn,không cần tìm kiếm khách hàng bên ngoài
-Lương cứng + 10 % hoa hồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT

HỘ KINH DOANH THE SINH CAFE TRAVEL AGENT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 111, phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

