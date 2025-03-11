Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Npg Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 259 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Hỗ trợ phiên dịch cho các chuyên gia đào tạo, tư vấn trong quá trình thực hiện các dự án với khách hàng Trung Quốc, Đài Loan.

- Chăm sóc khách hàng

- Liên hệ với khách hàng Trung Quốc, Đài Loan

- Các công việc khác được giao

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- HSK 5 trở lên, Khả năng sử dụng tốt tiếng Trung 4 kỹ năng

- Tự tin trong giao tiếp, yêu thích công việc kinh doanh

- Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng: Word, Excel, Power Point,...

Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: đàm phán theo kinh nghiệm + hoa hồng, không giới hạn, thử thách mức lương cao

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức

- Tham gia vào các hoạt động đào tạo của công ty.

- Có môi trường phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Npg Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin