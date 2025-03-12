Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Steve Mille
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 58 Tố Hữu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng, đảm bảo chốt đơn thành công.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, theo dõi và cập nhật tình trạng đơn hàng, xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm qua email, trang bán hàng và mạng xã hội.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên nữ.
Không yêu cầu kinh nghiệm, thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Tư duy nhạy bén, có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng.
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tinh thần học hỏi, yêu thích sự sáng tạo và đổi mới, gắn bó lâu dài.
Tại Công Ty TNHH Steve Mille Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ
Thưởng lương tháng thứ 13, xét duyệt tăng lương mỗi 6 tháng/lần.
Tham gia các hoạt động team building, sinh nhật, year-end party,...
Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước.
Thưởng lễ, tết theo chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steve Mille
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
