Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 58 Tố Hữu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng, đảm bảo chốt đơn thành công.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, theo dõi và cập nhật tình trạng đơn hàng, xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm qua email, trang bán hàng và mạng xã hội.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên nữ.

Không yêu cầu kinh nghiệm, thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Tư duy nhạy bén, có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng.

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tinh thần học hỏi, yêu thích sự sáng tạo và đổi mới, gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Steve Mille Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ

Thưởng lương tháng thứ 13, xét duyệt tăng lương mỗi 6 tháng/lần.

Tham gia các hoạt động team building, sinh nhật, year-end party,...

Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước.

Thưởng lễ, tết theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steve Mille

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.