Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Steve Mille làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Steve Mille
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Steve Mille

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Steve Mille

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 58 Tố Hữu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng, đảm bảo chốt đơn thành công.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, theo dõi và cập nhật tình trạng đơn hàng, xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm qua email, trang bán hàng và mạng xã hội.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên nữ.
Không yêu cầu kinh nghiệm, thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Tư duy nhạy bén, có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng.
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tinh thần học hỏi, yêu thích sự sáng tạo và đổi mới, gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Steve Mille Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ
Thưởng lương tháng thứ 13, xét duyệt tăng lương mỗi 6 tháng/lần.
Tham gia các hoạt động team building, sinh nhật, year-end party,...
Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước.
Thưởng lễ, tết theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steve Mille

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Steve Mille

Công Ty TNHH Steve Mille

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 31 Ngách 4 Ngõ 289 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-12-trieu-vnd-tai-ha-noi-job335043
Mạng xã hội

