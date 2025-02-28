Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Module Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16A đường TL27, Phường Thạnh Lộc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, kinh doanh sản phẩm vật tư phụ tùng cơ khí, công nghiệp. Quản lý các đơn hàng mà cá nhân đang theo dõi.

- Chuẩn bị báo giá, hợp đồng gửi khách hàng. Giải quyết các vấn đề phát sinh của đơn hàng.

- Công việc khác liên quan theo sự phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành kỹ thuật là một lợi thế.

- Có khả năng tìm kiếm, khai thác và phát triển quan hệ giao dịch với khách hàng.

- Khả năng thích nghi với áp lực công việc, siêng năng, kiên trì theo đuổi khách hàng.

- Không yêu cầu kinh nghiệm ( có kinh nghiệm sale thị trường là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Module Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận khi phỏng vấn. Hưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng hàng tháng hấp dẫn.

- Được đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuật ngành.

- Được nghỉ chủ nhật, lễ, tết theo quy định. Được tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Module Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin