Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lô III
- 18, đường CN 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Làm việc với khách hàng về việc tiếp nhận thông tin liên quan đến đơn hàng (xác nhận, hợp đồng, phụ lục,...)
Thông báo, báo giá, chương trình khuyến mại, tờ trình thuộc nhóm Khách hàng phụ trách.
Làm việc với bộ phận kho để xử lý thủ tục giao hàng, Xuất hóa đơn bán hàng
Xử lý khiếu nại liên quan đến đơn hàng với khách hàng.
Thu hồi công nợ
Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành về dược
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc tại Công ty dược phẩm.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật
Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định.
Ngoài lương hỗ trợ tiền cơm trưa.
Khám sức khỏe, du lịch hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
