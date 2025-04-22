Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Nutrition Depot Việt Nam – Số 3 Võ Thị Sáu, Đakao Quận 1, TP Hồ Chí Minh và linh động di chuyển, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1. Báo cáo:
2. Hỗ trợ Bán hàng:
3. Kiểm soát Tồn kho:
4. Quản lý Dữ liệu:
5. Quản lý Hóa đơn & Đối chiếu:
6. Hợp tác:
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kế toàn/kiểm toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan. Nữ, tuổi từ 23-30.
– Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ bán hàng hoặc kế toán (ưu tiên trên 2 năm).
– Quen thuộc với hệ thống bán hàng Sapo hoặc phần mềm CRM tương tự là một lợi thế.
– Kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa hoặc các hệ thống kế toán tương tự
– Kỹ năng phân tích tốt với sự chú ý đến chi tiết.
– Kỹ năng tổ chức với khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
– Thành thạo bộ công cụ Microsoft Office (Excel, Word).
– Kỹ năng giao tiếp tốt (cả bằng lời nói lẫn viết) bằng tiếng Việt; kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh từ trình độ căn bản trở lên
Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
– Lương 10tr-12tr. Chế độ đào tạo bởi quản lý chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm
– Được bảo hiểm xã hội cùng với lương tháng 13 theo quy định của Luật Lao động.
– Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cũng như các buổi dã ngoại/bữa tối công ty; bao gồm kiểm tra sức khỏe hàng năm.
– Các quyền lợi bổ sung phù hợp với chính sách công ty và quy định của Luật Lao động Việt Nam.
– Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp.
– Môi trường làm việc hỗ trợ, coi trọng tinh thần làm việc nhóm.
– Giảm giá cho nhân viên khi mua sản phẩm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam
