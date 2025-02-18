Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị An Toàn Đại An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị An Toàn Đại An
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị An Toàn Đại An

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 5/113 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm camera Hanwha Vision cho phù hợp với yêu cầu của khách.
- Đàm phán, thương lượng, chốt hợp đồng và theo dõi quá trình lắp đặt, bảo hành.
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để triển khai và hỗ trợ khách hàng tốt nhất.
- Cập nhật xu hướng thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Thực hiện các công việc hành chính khác ban lãnh đạo phân công.
- Chi tiết hơn sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm cùng ngành camera giám sát là một lợi thế của ứng viên, am hiểu công nghệ thông tin sẽ được đào tạo thực tế.
- Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt, tinh thần hòa đồng, học hỏi, có chí tiến thủ trong công việc, chịu được áp lực cao và làm việc nhóm
- Biết sử dụng kỹ năng văn phòng như word, excel, powerpoint, trình độ tiếng Anh đọc hiểu.
- Độ tuổi từ 22-35
- Chăm chỉ, cẩn thận và có sức khỏe tốt, giao tiếp năng động.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị An Toàn Đại An Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng mức lương cứng 10-12 triệu VNĐ 1 tháng tùy năng lực.
- Hàng năm có du lịch, thưởng ngày lễ tết, thưởng lương tháng 13 cộng thêm thưởng % hoa hồng doanh số thực bán, có thể lên 15-30tr tùy năng lực.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
- Có ăn trưa tại công ty.
- Được học hỏi kinh nghiệm về nghiệp vụ bán hàng đặc thù về camera, được đào tạo thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn về camera Hanwha Vision.
- Làm việc trong môi trường trong sạch, năng động và ổn định lâu dài.
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của luật lao động và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị An Toàn Đại An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 5/113 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

