Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 15, ngõ 71 Hoàng Văn Thái,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận database khách hàng có sẵn, gọi điện cho khách hàng để tư vấn giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của Công ty (Sale không cần tự tìm kiếm khách hàng, data công ty cung cấp, đổ về liên tục);

Giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ của công ty, tư vấn theo nhu cầu khách hàng;

Chốt đơn, theo dõi khách hàng, hỗ trợ chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của công ty;

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên

Cókhả năng nói lưu loát, trung thực, trách nhiệm và chăm chỉ.

Có tham vọng, khao khát phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12tr (lương cứng 6-8tr theo năng lực+ Thưởng theo kết quả công việc (KPI) + các khoản thưởng khác theo chương trình bán hàng của Công ty)

Được hưởng đầy đủ chính sách của công ty dành cho nhân viên như thưởng lễ,thưởngtết,đượcthamgiađầyđủBảohiểmtheoquyđịnhcủanhànước,..

Được đào tạo về khả năng tư duy và quản trị côngviệc;

Được xem xét đánh giá tăng lương theo KPIs, xét duyệttăng lương theo vị trí quản lý hoặc theo chuyên môn và kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T

