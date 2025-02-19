Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 19 Yên Thế, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

- Tầng 5, 27K, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng đã và đang sử dụng các dịch vụ liên quan đến thiết kế cảnh quan, xây dựng, trường học, khách sạn, những khách hàng đầu tư trong lĩnh vực sân chơi thể thao, sân chơi trẻ em, công viên vui chơi giải trí, thương lượng hợp đồng với khách hàng.
- Làm báo giá dựa trên form công ty với các nhà cung cấp, các hãng tàu, vận tải,... và báo giá cho khách hàng.
- Soạn thảo Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu, thương thảo, báo giá, công văn, biên bản,...
- Theo dõi chi phí hành chính, công tác phí, công tác thi công.
- Thực hiện các công việc hành chính khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán hàng
- Có khả năng quản lý dự án tốt và khoa học
- Có khả năng làm việc độc lập , chịu được áp lực cao
- Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế
- Microsoft office thành thạo

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương tháng 13
- Nhận đầy đủ các phúc lợi theo quy định của luật lao động.
- Tổng thu nhập: Lương cơ bản + hoa hồng dự án
- Cơ hội được làm việc và công tác với các văn phòng khác của công ty tại Hà nội, Thái Lan, Malaysia
- Được hỗ trợ chi phí đi lại, điện thoại di động và công tác phí.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

