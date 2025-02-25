Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 226A La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - Số 37/17, Đường C1, phường 13, quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Liên hệvới khách hàng để lên đơn hàng và phối hợp bộ phận kho vận theo dõi tiến trình đơn hàng.

- Soạn thảo, quản lý các văn bản hành chính về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: làm báo giá, hợp đồng, thư chào hàng, …

- Giải đáp các thắc mắc, các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng, đảm bảo rằng khách hàng hài lòng với các dịch vụ của công ty. Theo dõi và xử lý các tình huống phát sinh.

- Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh.

- Theo dõi, đốc thúc để thu hồi công nợ từ khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng để báo cáo số liệu về phòng tài chính kế toán.

- Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh thiết lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu

- Báo cáo kịp thời đến Phụ trách Sales Admin các thông tin quan trọng liên quan đến khách hàng và hàng hóa.

- Theo sát các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, tặng quà, hỗ trợ của công ty để thông báo cho khách hàng kịp thời.

- Giám sát và hỗ trợ phòng kinh doanh thực hiện các công việc theo đúng tiến độ và kế hoạch.

- Lập kế hoạch đưa ra giải pháp xử lý hàng tồn.

- Phối hợp với các phòng ban để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng và khách hàng.

- Thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho phòng kinh doanh khi có sự chỉ đạo của Giám đốc kinh doanh/ Phụ trách Sales Admin

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: 22 - 35

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính - kế toán.

- Có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, kỹ năng làm - phân tích kế hoạch/báo cáo, thành thạo tin học văn phòng/mạng xã hội/ phần mềm bán hàng.

- Phẩm chất : trung thực, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao .

- Giọng nói chuẩn rõ ràng, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

- Ngoại hình dễ nhìn, tác phong chuẩn mực, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10-12 triệu/tháng

- Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.

- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)

- Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

