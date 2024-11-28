Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Nhiệm vụ: tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Chi tiết:

- Hiểu rõ, nắm vững các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng,

- Khai thác, tiềm kiếm và phát triển danh mục khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.

2. Đối với Công ty:

- Tuân thủ các nội quy, hướng dẫn, quy trình xử lý công việc của các phòng ban.

- Chấp hành điều động vị trí công tác tạm thời trong những giai đoạn đặc biệt theo phân công của Ban Giám đốc phù hợp với thỏa ước lao động, nội quy Công ty và quy định pháp luật.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc phù hợp với thỏa ước lao động, nội quy Công ty và quy định pháp luật.

- Và làm 1 số công việc khác do cấp trên yêu cầu