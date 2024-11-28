Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI
- Hồ Chí Minh:
- 50A, TA17A, P.THỚI AN,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nhiệm vụ: tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Chi tiết:
- Hiểu rõ, nắm vững các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng,
- Khai thác, tiềm kiếm và phát triển danh mục khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.
2. Đối với Công ty:
- Tuân thủ các nội quy, hướng dẫn, quy trình xử lý công việc của các phòng ban.
- Chấp hành điều động vị trí công tác tạm thời trong những giai đoạn đặc biệt theo phân công của Ban Giám đốc phù hợp với thỏa ước lao động, nội quy Công ty và quy định pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc phù hợp với thỏa ước lao động, nội quy Công ty và quy định pháp luật.
- Và làm 1 số công việc khác do cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, nhiệt tình, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu văn bản
Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN.
•Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty
•Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỷ, Lương Tháng 13+, Teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI