Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 50A, TA17A, P.THỚI AN,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhiệm vụ: tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Chi tiết:
- Hiểu rõ, nắm vững các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng,
- Khai thác, tiềm kiếm và phát triển danh mục khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.
2. Đối với Công ty:
- Tuân thủ các nội quy, hướng dẫn, quy trình xử lý công việc của các phòng ban.
- Chấp hành điều động vị trí công tác tạm thời trong những giai đoạn đặc biệt theo phân công của Ban Giám đốc phù hợp với thỏa ước lao động, nội quy Công ty và quy định pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc phù hợp với thỏa ước lao động, nội quy Công ty và quy định pháp luật.
- Và làm 1 số công việc khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng, cử nhân.
- Năng động, nhiệt tình, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu văn bản

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

• LƯƠNG CƠ BẢN : 8 triệu VNĐ/tháng + hoa hồng, trung bình 10 - 12 triệu có thể hơn, tùy năng lực
• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN.
•Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty
•Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỷ, Lương Tháng 13+, Teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI

CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 50A đường TA17A, Khu phố 1, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

