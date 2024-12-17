Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B7 Khu nhà ở An Phú New City, đường Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Trách nhiệm chính:

- Am hiểu khách hàng SME. Tương tác với doanh nghiệp để bán các sản phẩm dành cho doanh nghiệp nhằm tăng giá trị quyền lợi (thẻ Sức khỏe nhân viên, gói thăm khám sức khỏe định kỳ, thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe,...)

- Hiểu rõ sản phẩm và giá các sản phảm để chào giá và hỗ trợ thông tin cho khách hàng

- Bán hàng và dịch vụ: Thiết lập quan hệ với KHDN mới, duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện hữu.

- Tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

- Phát triển bản thân nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc.

- Hợp tác chặt chẽ với các vị trí liên quan, hướng đến mục tiêu chung của công ty

-Quản lý hiệu quả:

- Quản lý hiệu quả danh mục khách hàng được giao phụ trách theo các hướng dẫn, quy định Quản lý chặt chẽ kết quả kinh doanh thực hiện so với KPI được giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp: Trình độ đại học. Ưu tiên chuyên ngành bảo hiểm/ Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh.

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng đối với KHDN

Tại CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: (10-12 triệu) deal theo năng lực và kinh nghiệm+ thưởng (upto: 10-20 triệu/ tháng)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng bhxh, bhyt, bhtn.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM

