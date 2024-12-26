Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sunnice Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sunnice Group
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 89A Đường Số 85, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm đồng hồ cho khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ tại cửa hàng: sửa chữa, thay pin, lau dầu, tân trang.
Sắp xếp, trưng bày sản phẩm trong cửa hàng.
Báo cáo doanh số hàng ngày
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, từ 22 – 27 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.
Giao tiếp tự tin, thân thiện, có kỹ năng tư vấn.
Có kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên trong ngành đồng hồ hoặc phụ kiện thời trang).
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, yêu thích kinh doanh.
Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ đồng hồ hoặc trang sức. chịu được áp lực công việc.
Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công Ty TNHH Sunnice Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Cơ bản 10.000.000 + hoa hồng theo doanh số.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội được đào tạo kiến thức về đồng hồ và kỹ năng bán hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sunnice Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
