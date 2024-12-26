Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sunnice Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 89A Đường Số 85, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn và bán các sản phẩm đồng hồ cho khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ tại cửa hàng: sửa chữa, thay pin, lau dầu, tân trang.

Sắp xếp, trưng bày sản phẩm trong cửa hàng.

Báo cáo doanh số hàng ngày

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ, từ 22 – 27 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.

Giao tiếp tự tin, thân thiện, có kỹ năng tư vấn.

Có kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên trong ngành đồng hồ hoặc phụ kiện thời trang).

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, yêu thích kinh doanh.

Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ đồng hồ hoặc trang sức. chịu được áp lực công việc.

Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

Quyền Lợi

Mức lương: Cơ bản 10.000.000 + hoa hồng theo doanh số.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội được đào tạo kiến thức về đồng hồ và kỹ năng bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển

