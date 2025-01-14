Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 5, tòa nhà Cobi 1, 05 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong ngành dệt may và hóa chất.

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng, đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ.

Chuẩn bị các bài thuyết trình, đề xuất và báo cáo bán hàng.

Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để phát triển chiến lược kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cử nhân về Kỹ thuật Dệt may hoặc Hóa chất (ưu tiên).

Có kinh nghiệm sale trong ngành dệt may, hiểu biết về vải, màu sắc

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Yêu thích công việc bán hàng và quản lý duy trì mối quan hệ khách hàng.

Sử dụng tốt tiếng Anh.

Thành thạo các công cụ MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

Có thể phỏng vấn trước tết nhận việc sau tết.

Quyền Lợi

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

Chế độ tăng lương hàng năm

Các khoản phúc lợi khác thực hiện theo quy chế quy định của Công ty (Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

