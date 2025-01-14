Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 5, tòa nhà Cobi 1, 05 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong ngành dệt may và hóa chất.
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng, đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.
Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ.
Chuẩn bị các bài thuyết trình, đề xuất và báo cáo bán hàng.
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để phát triển chiến lược kinh doanh.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale trong ngành dệt may, hiểu biết về vải, màu sắc
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Yêu thích công việc bán hàng và quản lý duy trì mối quan hệ khách hàng.
Sử dụng tốt tiếng Anh.
Thành thạo các công cụ MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
Có thể phỏng vấn trước tết nhận việc sau tết.
Tại CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ tăng lương hàng năm
Các khoản phúc lợi khác thực hiện theo quy chế quy định của Công ty (Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI