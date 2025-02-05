Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH XNK TM VT Trà Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36/38 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, phường An Phú Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Phụ trách bán hàng các sản phẩm: dầu nhớt (Hà Lan), Lọc các loại của Mahle ( Đức ).

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng

- Làm báo giá, hợp đồng, đơn đặt hàng,… đồng thời theo dõi đơn hàng

- Chịu trách nhiệm về doanh số, thúc đẩy hoạt động bán hàng tại địa bàn phụ trách.

- Triển khai các chương trình tiếp thị.

- Chăm sóc khách hàng.

- Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần cho cấp Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi: 24 - 32

Được Hưởng

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.

- Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số % hàng tháng

- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến nhanh.

- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi khác và 12 ngày nghỉ phép/năm.

- Có đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

