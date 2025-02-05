Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH XNK TM VT Trà Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH XNK TM VT Trà Dương
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH XNK TM VT Trà Dương

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH XNK TM VT Trà Dương

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 36/38 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, phường An Phú Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Phụ trách bán hàng các sản phẩm: dầu nhớt (Hà Lan), Lọc các loại của Mahle ( Đức ).
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng
- Làm báo giá, hợp đồng, đơn đặt hàng,… đồng thời theo dõi đơn hàng
- Chịu trách nhiệm về doanh số, thúc đẩy hoạt động bán hàng tại địa bàn phụ trách.
- Triển khai các chương trình tiếp thị.
- Chăm sóc khách hàng.
- Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần cho cấp Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 24 - 32

Tại Công Ty TNHH XNK TM VT Trà Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.
- Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số % hàng tháng
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến nhanh.
- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi khác và 12 ngày nghỉ phép/năm.
- Có đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH XNK TM VT Trà Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH XNK TM VT Trà Dương

Công Ty TNHH XNK TM VT Trà Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 36/38 Quốc Lộ 1A khu phố 3 P An Phú Đông Q12 TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

