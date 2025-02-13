Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toà nhà Genpacific, số 1 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Nghiên cứu về sản phẩm phân phối, về đối thủ, thị trường.

• Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.

• Lên kế hoạch kinh doanh, giới thiệu, tư vấn sản phẩm.

• Tìm hiểu, chăm sóc và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

• Chốt đơn và ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 25-35

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,

• Sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, đam mê kinh doanh.

• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kinh doanh.

Ưu tiên các ứng viên:

• Có kinh nghiệm kinh doanh hương liệu thực phẩm

• Có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh thực phẩm

• Có bằng lái xe ô tô B2

Tại Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm trong ngành hương liệu thực phẩm sẽ được đào tạo.

- Lương cứng + lương kinh doanh + thưởng hoàn thành kế hoạch: 10tr-20tr/tháng

- Hỗ trợ chi phí điện thoại.

- Thanh toán chi phí công tác ngoại tỉnh.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Malt Minh Kiến

