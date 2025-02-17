Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Điện Máy Hoa Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 4 Trần Quang Quá, Phường Hiệp Tân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phối hợp với bộ phận kinh doanh triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, hội nghị, triển lãm…

Hỗ trợ đại lý trong các hoạt động xây dựng hình ảnh thương hiệu (biển bảng, quầy kệ, chương trình trưng bày…).

Xác định hệ thống khách hàng, đặt mục tiêu kinh doanh cho từng khu vực.

Chịu trách nhiệm quản lý doanh số và đảm bảo doanh thu đạt mục tiêu.

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động xúc tiến bán hàng, quảng bá, mở mới đại lý

Theo dõi, kiểm trathị trường, tình hình bán hàng, độ phủ thương hiệu, trưng bày giá kệ, chương trình khuyến mãi, hàng tồn kho đại lý.

Cập nhật xu hướng thị trường và các nhu cầu khách hàng theotuần/tháng.

Phân tích thông tin thị trường, theo dõi hoạt độngcủa các đối thủ cạnh tranh để có giải pháp phù hợp.

Theo dõi, quản lý và thu hồi công nợ của thị trường mà mình phụ trách bán hàng.

Báo cáo kết quả công việc theo các chuyến đi hoặc định kỳ cho Ban Giám đốc.

Thực hiện các công việc khác (EIBC, hỗ trợ bộ phận kinh doanh, hành chính…) theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh doanh, Thương mại…, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các đại lý thiết bị, máy móc, dụng cụ điện hoặc am hiểu thị trường kinh doanh thiết bị điện cầm tay...

Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt; làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo, có trách nhiệm cao, linh hoạt, tư duy nhanh nhạy, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực và có tinh thần làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có bằng lái xe B2 trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Điện Máy Hoa Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Là thành viên của một Công ty điện máy uy tín có bề dày phát triển hơn 20 năm, hoạt động ổn định, môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Lương cơ bản: 10.000.000 – 12.000.000 đồng + % hoa hồng,thu nhập không giới hạn tùy vào năng lực ứng viên (lương cơ bản tính theo ngày công thực tế đi làm, trả vào cuối tháng cùng % doanh thu).

Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày hoặc ăn tại Công ty (có nhà bếp nấu ăn)

Được hỗ trợ máy tính cá nhân, công cụ làm việc, phương tiện khi đi công tác.

Phương tiện đi thị trường ngoại tỉnh: xe ô tô của Công ty (xăng xe của Cty).

Công tác/thị trường trong ngày: 100.000 đ/ngày/người.

Công tác/thị trường qua đêm: 200.000 đ/ngày/ngườivà 100.000 đ/ngày/người (ngày cuối).

Khu vực thành phố: 300.000 - 350.000 đ/ngày/người (tối thiểu 2 người).

Khu vực huyện, thị xã: 200.000 - 300.000 đ/ngày/người (tối thiểu 2 người).

Thời gian thử việc: 03 tháng hoặc phụ thuộc vào năng lực của ứng viên.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 3 tháng kể từ khi trở thành nhân viên chính thức.

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của Công đoàn.

Nhận phụ cấp thâm niên khi đủ 5 năm làm việc.

Tham quan du lịch, teambuilding theo hoạt động của Công ty.

Thưởng vào các dịp Lễ, Tết theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Điện Máy Hoa Nam

