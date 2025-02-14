Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Thăng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Thăng Long

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 161 Trần Não, An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp xúc khách hàng, nắm bắt nhu cầu khách hàng.
- Giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng.
- Thiết lập quan hệ với khách hàng để làm dự án, tham gia đấu thầu,
- Duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới .
- Tham khảo tài liệu, nâng cao kiến thức về sản phẩm mình phụ trách.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi : 27 - 45
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật: Điện tử, điện tự động, cơ điện tử, điện công nghiệp,.....
(Ưu tiên tốt nghiệp trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, ĐH Công Nghiệp, ĐH Bách Khoa,.., ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng các thiết bị công nghiệp, thiết bị điện)
- Tiếng Anh: đọc được tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.
- Thiết lập và thực hiện kế hoạch-mục tiêu.
- Giao tiếp, đàm phán, thương lượng.
- Xử lý tình huống; phản ứng nhanh, nhạy bén….
- Thành thạo tin học văn phòng, Word, Excell,...
- Làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.
-Thuyết phục người khác, thiết lập, duy trì phát triển mối quan hệ
-Trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia bảo hiểm (BHXH; BHYT; BHTN,...)
- Khám sức khỏe định kỳ
- Bảo hiểm rủi ro do tai nạn 24/24
- Các chế độ phúc lợi, Công đoàn…
- Thưởng Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 161 Trần Não, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

