Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 711/24/44 QL1A, P.Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện triển khai đơn hàng cho bộ phận kinh doanh: nhận đơn từ nhân viên kinh doanh và thực hiện các thủ tục nội bộ, theo dõi đến khi hoàn tất giao hàng.

Chuẩn bị các tài liệu bán hàng như báo giá, hợp đồng, thông tin sản phẩm.

Liên hệ NVKD xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.

Hỗ trợ NVKD liên hệ khách hàng, trả lời tin nhắn của khách hàng.

Phối hợp với kho, vận chuyển để đảm bảo đủ đơn hàng và giao hàng tới khách đúng thời gian yêu cầu.

Phối hợp với P.kế toán về các chứng từ, hoá đơn cho khách hàng.

Báo cáo bán hàng định kỳ hàng tháng cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, hoặc các ngành liên quan.

Có 1 năm kinh nghiệm vị trí sale admin, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với kênh siêu thị (MT), ngành hàng thực phẩm ăn liền (hạt dinh dưỡng, trái cây sáy khô…..)

Khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần hỗ trợ, hợp tác và chủ động giải quyết khi có vấn đề phát sinh với các phòng ban liên quan

Địa điểm làm việc: 711/24/44 QL1A, P.Thạnh Xuân, Q.12, TpHCM

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Cao điểm Tết làm nguyên ngày thứ 7.

Tại Công Ty TNHH Trading Perfect Partner Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 – 12.000.000đ, hỗ trợ tiền cơm trưa.

Thưởng tháng 13, KPIs, đi du lịch hàng năm theo quy định.

Thưởng Lễ, Tết theo hiệu quả kinh doanh.

Được 13 ngày phép năm nếu làm tròn năm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi, quà sinh nhật….theo quy định công ty.

Được tham gia các khoá đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng, chủ động, trao quyền

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trading Perfect Partner

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin