Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
- Hồ Chí Minh:
- 711/24/44 QL1A, P.Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện triển khai đơn hàng cho bộ phận kinh doanh: nhận đơn từ nhân viên kinh doanh và thực hiện các thủ tục nội bộ, theo dõi đến khi hoàn tất giao hàng.
Chuẩn bị các tài liệu bán hàng như báo giá, hợp đồng, thông tin sản phẩm.
Liên hệ NVKD xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.
Hỗ trợ NVKD liên hệ khách hàng, trả lời tin nhắn của khách hàng.
Phối hợp với kho, vận chuyển để đảm bảo đủ đơn hàng và giao hàng tới khách đúng thời gian yêu cầu.
Phối hợp với P.kế toán về các chứng từ, hoá đơn cho khách hàng.
Báo cáo bán hàng định kỳ hàng tháng cho Ban Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm vị trí sale admin, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với kênh siêu thị (MT), ngành hàng thực phẩm ăn liền (hạt dinh dưỡng, trái cây sáy khô…..)
Khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần hỗ trợ, hợp tác và chủ động giải quyết khi có vấn đề phát sinh với các phòng ban liên quan
Địa điểm làm việc: 711/24/44 QL1A, P.Thạnh Xuân, Q.12, TpHCM
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Cao điểm Tết làm nguyên ngày thứ 7.
Tại Công Ty TNHH Trading Perfect Partner Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, KPIs, đi du lịch hàng năm theo quy định.
Thưởng Lễ, Tết theo hiệu quả kinh doanh.
Được 13 ngày phép năm nếu làm tròn năm.
Được hưởng các chính sách phúc lợi, quà sinh nhật….theo quy định công ty.
Được tham gia các khoá đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng, chủ động, trao quyền
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI