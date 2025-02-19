Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô III - 18, đường CN 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Làm việc với khách hàng về việc tiếp nhận thông tin liên quan đến đơn hàng (xác nhận, hợp đồng, phụ lục,...)

Thông báo, báo giá, chương trình khuyến mại, tờ trình thuộc nhóm Khách hàng phụ trách.

Làm việc với bộ phận kho để xử lý thủ tục giao hàng, Xuất hóa đơn bán hàng

Xử lý khiếu nại liên quan đến đơn hàng với khách hàng.

Thu hồi công nợ

Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành về dược

Có kinh nghiệm 01 năm trở lên.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc tại Công ty dược phẩm.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định.

Ngoài lương hỗ trợ tiền cơm trưa.

Khám sức khỏe, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược Phẩm và sinh học y tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.