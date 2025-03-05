Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 286 Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ của công ty.

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động bán hàng, phát triển thị trường

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty

Tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ khách hàng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, làm báo giá chào hàng, duy trì, củng cố và đề xuất các phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Tìm kiếm, khai thác các kênh truyền thông, marketing thúc đẩy quảng bá sản phẩm kinh doanh của công ty

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Tốt nghiệp các trường ĐH - CĐ khối ngành kỹ thuật liên quan, ưu tiên mới ra trường

Có kiến thức cơ bản về các thiết bị Tự động hóa như: Biến tần, PLC ...

Thành thạo phần mềm văn phòng. Ưu tiên ứng viên biết sử dụng Autocad, các phần mềm kỹ thuật, chỉnh sửa ảnh

Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh mức trung bình trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, nhiệt tình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm:

Lương cơ bản (Thỏa thuận)

% lợi nhuận theo doanh số

Thưởng % khi đạt chỉ tiêu hoặc có đóng góp tích cực cho công ty

- Thưởng theo năng lực và tình hình kinh doanh của công ty

- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, Sinh nhật, nghỉ phép năm theo quy định

- Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao Động.

- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và quy trình làm việc, chỉ dẫn công việc cụ thể.

- Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân

- Thời gian làm việc thoải mái, chủ động, không gò bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS

