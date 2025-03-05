Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 286 Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ của công ty.
Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động bán hàng, phát triển thị trường
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty
Tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ khách hàng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, làm báo giá chào hàng, duy trì, củng cố và đề xuất các phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Tìm kiếm, khai thác các kênh truyền thông, marketing thúc đẩy quảng bá sản phẩm kinh doanh của công ty
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường ĐH - CĐ khối ngành kỹ thuật liên quan, ưu tiên mới ra trường
Có kiến thức cơ bản về các thiết bị Tự động hóa như: Biến tần, PLC ...
Thành thạo phần mềm văn phòng. Ưu tiên ứng viên biết sử dụng Autocad, các phần mềm kỹ thuật, chỉnh sửa ảnh
Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh mức trung bình trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, nhiệt tình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm:
Lương cơ bản (Thỏa thuận)
% lợi nhuận theo doanh số
Thưởng % khi đạt chỉ tiêu hoặc có đóng góp tích cực cho công ty
- Thưởng theo năng lực và tình hình kinh doanh của công ty
- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, Sinh nhật, nghỉ phép năm theo quy định
- Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao Động.
- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và quy trình làm việc, chỉ dẫn công việc cụ thể.
- Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân
- Thời gian làm việc thoải mái, chủ động, không gò bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA CS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân,Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

