Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26 đường 14, phường Tân Hưng, quận 7 (Him Lam), Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1.1 Tìm kiếm và tư vấn khách hàng, tiến tới thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty
· Sử dụng các công cụ tìm kiếm, khai thác cơ sở dữ liệu, tham gia hội chợ, sự kiện hoặc networking để tiếp cận với những khách hàng tiềm năng.
Sử dụng các công cụ tìm kiếm, khai thác cơ sở dữ liệu, tham gia hội chợ, sự kiện hoặc networking để tiếp cận với những khách hàng tiềm năng.
· Biến đổi khách hàng từ nguồn data của marketing và các nguồn khác thành khách hàng đến học thử, và sử dụng sản phẩm của công ty.
· Gặp gỡ trực tiếp hoặc trao đổi online với khách hàng để lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, tư vấn các sản phẩm và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.
· Liên hệ để chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng hẹn học thử, khách hàng đã học thử chưa đăng kí, khai thác khách hàng từ nhiều nguồn khác.
· Đánh giá và báo cáo: Theo dõi và đánh giá doanh số bán hàng, phản hồi từ khách hàng và mức độ đạt được mục tiêu.
1.2 Chăm sóc khách hàng:
Chăm sóc khách hàng
· Trực các page của chi nhánh (zalo, facebook..), chăm sóc khách hàng đang học, đã từng học, khách hàng mới tại Học Viện, truyền đạt các thông tin từ Học Viện đến khách hàng và nhận ý kiến, complain, các vấn đề về lịch học, giáo viên, lớp học, góp ý của khách hàng,...tìm hướng giải quyết trong khả năng hoặc trình bài lên cấp trên tìm hướng giải quyết.
· Trò chuyện với khách hàng và các học viên tại học viện để tạo gắn kết, lắng nghe ý kiến, góp ý của khách hàng để điều chỉnh kịp thời.
· Theo dõi danh sách học viên. Chăm sóc các dịp đặc biệt của học viên như sinh nhật, lễ tết…
1.3. Theo dõi, tổ chức và quản lý lớp học
· Sắp xếp lịch học, lịch nghỉ và lịch học bù giữa học viên và giáo viên. Điểm danh học viên và check điểm danh giáo viên trên phần mềm.
· Liên hệ thăm hỏi với phụ huynh và báo giáo viên khi học viên nghỉ.
· Theo dõi hồ sơ lớp học và tổng hợp kết quả học tập của học viên định kỳ theo quy định của công ty.
· Quan sát và chăm sóc các lớp, chăm sóc học viên khi đến học, hỗ trợ giáo viên, học viên, phụ huynh khi cần thiết, giải quyết các sự vụ, các vấn đề phát sinh liên quan.
· Khai giảng lớp mới, hỗ trợ công tác tổ chức kỳ thi, workshop, sự kiện… của công ty và chi nhánh.
· Thu học phí và theo dõi danh sách học viên của chi nhánh, thống kê báo cáo định kỳ.
1.4 Sáng tạo và chăm sóc cơ sở chi nhánh. Đưa ra các đề xuất để nâng cấp cơ sở chi nhánh luôn ngăn nắp, sạch sẽ, tươi mới và cải thiện chất lượng dịch vụ.
Sáng tạo và chăm sóc cơ sở chi nhánh.
1.5. Tham gia các khóa đào tạo theo quy định của công ty. Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo điều phối của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên;
Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí sales hoặc chăm sóc khách hàng;
Có laptop phục vụ công việc;
Có khả năng quan sát, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và sáng tạo trong công việc;
Khả năng thích nghi và thay đổi linh hoạt. Làm việc độc lập và teamwork tốt
Có mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty.
Làm việc xoay ca: Thứ 2- Thứ 6: Ca 1: 9h00 -18h00, Ca 2: 13h30 – 20h30, được nghỉ 1 ngày trong tuần
Thứ 7-CN: 8:30-11:30 & 14:00-19:00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Phụ cấp + Hiệu quả công việc + Thưởng KPI
Lương tháng 13, thưởng sinh nhật, lễ, tết,
Thưởng doanh số, hiệu suất KPI
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BNTN, phép năm nguyên lương;
Tham gia các khóa đào tạo;
Được sử dụng, luyện tập các môn nghệ thuật bằng nhạc cụ, họa cụ của công ty;
Làm việc trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 159 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

