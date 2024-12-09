Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và an toàn trong giao dịch.
- Chăm sóc, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, phát triển danh mục khách hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của HDBank;
- Thực hiện bán chéo các sản phẩm.
- Thông báo cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi của ngân hàng.
- Theo dõi, ghi chép, báo cáo và lưu trữ các thông tin giao dịch, nguồn cung cấp của ngân hàng và khách hàng, đảm bảo mọi thông tin đều chính xác và đầy đủ.
* QUYỀN LỢI:
- Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và bên ngoài.
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Công ty.
- Du lịch trong và ngoài nước.
- Bảo hiểm 24/24.
- Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, khối ngành kinh tế;
- Ngoại hình: ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên;
- Độ tuổi: Nữ: dưới 26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cao đẳng
Kinh nghiệm
0 - 1 năm kinh nghiệm
Giới tính
Nữ
Tuổi
Dưới 27
Ngành nghề
Ngân hàng / Chứng khoán
,
Dịch vụ khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh

