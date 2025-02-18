Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh thông qua các hoạt động quản lý hồ sơ, cập nhật thông tin khách hàng.
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, đối tác
Hỗ trợ công tác tham dự thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng
Quản lý các hồ sơ ở giai đoạn trước bán hàng và hợp đồng (hồ sơ tư vấn, chào giá, hồ sơ thầu, hợp đồng).
Tiếp nhận, giải quyết hoặc báo cáo các thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng liên quan đến các vấn đề kinh doanh.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp Quản lý
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, thương mại, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, điện tự động hóa…
Ít nhất 01 năm tại vị trí tương đương
Có kiến thức cơ bản về đấu thầu, luật đấu thầu
Tiếng anh cơ bản
Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty đóng 100% BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức
Tham gia các khóa Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Phụ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày
Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI