Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh thông qua các hoạt động quản lý hồ sơ, cập nhật thông tin khách hàng.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, đối tác

Hỗ trợ công tác tham dự thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng

Quản lý các hồ sơ ở giai đoạn trước bán hàng và hợp đồng (hồ sơ tư vấn, chào giá, hồ sơ thầu, hợp đồng).

Tiếp nhận, giải quyết hoặc báo cáo các thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng liên quan đến các vấn đề kinh doanh.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp Quản lý

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, thương mại, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, điện tự động hóa…

Ít nhất 01 năm tại vị trí tương đương

Có kiến thức cơ bản về đấu thầu, luật đấu thầu

Tiếng anh cơ bản

Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty đóng 100% BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

Tham gia các khóa Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Phụ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày

Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13

Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.