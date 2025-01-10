Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 213 Nguyễn Xí, phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.
Đề xuất các giải pháp đèn LED phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, ngân sách và mục đích sử dụng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Đàm phán, chốt đơn hàng.
Hỗ trợ sau bán hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý vấn đề liên quan đến sản phẩm.
Báo cáo định kỳ về tiến độ công việc, doanh số
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Cao đẳng nghề/ Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện tử,
Cơ điện tử hoặc lĩnh vực liên quan.
0-2 năm kinh nghiệm làm việc.
Khả năng nói và viết tiếng Anh.
Có khả năng đọc bản vẽ và sử dụng AutoCad
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
Có kỹ năng bán hàng hoặc kinh nghiệm trong việc tương tác với khách hàng kỹ thuật (Ưu tiên)
Có thể đi công tác tỉnh khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 10-13 triệu + phụ cấp.
Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất làm việc.
Đóng bảo hiểm xã hội trên 100% mức lương cơ bản.
Môi trường làm việc thân thiện và cởi mở.
Cơ hội nâng cao kĩ năng tiếng Anh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TBD LIGHT-HAUS VIETNAM
