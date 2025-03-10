Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH APPLE NO.1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 28 ngách 1 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Tư vấn khách hàng, bán hàng theo quy trình bán hàng.

-Chăm sóc đơn hàng: Tư vấn, theo dõi tiến độ, báo giáđơn hàng gửi khách.

-Phối hợp với bộ phận kho, bộ phận kỹ thuật đảm bảo.

-Đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng.

-Quản lý, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng được công ty giao.

-Báo giá, đàm phán, thực hiệnyêu cầu của khách hàng.

- Tư vấn dịch vụ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại,fanpage,…

- Quản lý và đăng bài lên Fanpage hàng ngày.

- Thu ngân, chốt sổ sách với kế toán hàng ngày.

-Các thông tin chi tiết khác sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp cao đẳng,đại học, chấp nhận sinh viên năm cuối.

-Thái độ tích cực,cầu thị trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên sinh năm 1999 – 2002.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm chăm sóc khách hàng hoặc các bộ phận liên quan trực tiếp đến khách hàng.

Quyền Lợi Được Hưởng

-Lương: Từ 8 - 15 triệu + Thưởng hiệu quả công việc + Thưởng doanh số.

-Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, được tạo điều kiện để phát triển năng lực.

-Tham gia du xuân, du lịch, teambuilding, tiệc cuối năm.

- Các chế độ đãi ngộ, BHXH, hiếu hỉ, phúc lợi được đảm bảo.

- Môi trường làm việc thân thiện, Sếp công tâm phân minh, hướng đi cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển

