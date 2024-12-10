Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Assistant of Japanese director
・Response to the inquiry through email or phone call
・Joining meeting with client and working as interpreter for Japanese Director (Most of client is Vietnamese)
・Reply email to client
・Arrange schedule for meeting
・Making contract
・Working with accounting agency
・Other task assigned by manager

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must:
・English（Intermediate level）
・Creativity
・2 -3 years experience as assistant
Prefer
・Japanese skill

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

・Tet bonus
・Social insurance , Annual paid leaveaccording to regulations
・Parking free, Special take leave.
・Company event, company trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

