Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Assistant of Japanese director
・Response to the inquiry through email or phone call
・Joining meeting with client and working as interpreter for Japanese Director (Most of client is Vietnamese)
・Reply email to client
・Arrange schedule for meeting
・Making contract
・Working with accounting agency
・Other task assigned by manager
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Must:
・English（Intermediate level）
・Creativity
・2 -3 years experience as assistant
Prefer
・Japanese skill
・English（Intermediate level）
・Creativity
・2 -3 years experience as assistant
Prefer
・Japanese skill
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì
・Tet bonus
・Social insurance , Annual paid leaveaccording to regulations
・Parking free, Special take leave.
・Company event, company trip
・Social insurance , Annual paid leaveaccording to regulations
・Parking free, Special take leave.
・Company event, company trip
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI