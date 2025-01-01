Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Ô TÔ NĂNG LƯỢNG MỚI HARMONY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ NĂNG LƯỢNG MỚI HARMONY VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 10.000.000 + hoa hồng không giới hạn • Ký hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước và các quyền lợi khác. • Teambuilding hằng năm. • Thưởng nóng tháng/ quý/ năm, lương tháng 13++. • Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong ngành công nghiệp xe ô tô., Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Khai thác tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh online và offline
• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm xe điện AION của Công ty tới khách hàng và bán hàng tại Showroom.
• Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án kinh doanh phù hợp cho sản phẩm
• Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng yêu cầu, thời hạn.
• Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh.
• Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm sales Ô tô là lợi thế lớn
- Ưu tiên có bằng B2
Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ NĂNG LƯỢNG MỚI HARMONY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ NĂNG LƯỢNG MỚI HARMONY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
