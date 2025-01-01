Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Ô TÔ NĂNG LƯỢNG MỚI HARMONY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10.000.000 + hoa hồng không giới hạn • Ký hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước và các quyền lợi khác. • Teambuilding hằng năm. • Thưởng nóng tháng/ quý/ năm, lương tháng 13++. • Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong ngành công nghiệp xe ô tô., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Khai thác tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh online và offline

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm xe điện AION của Công ty tới khách hàng và bán hàng tại Showroom.

• Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án kinh doanh phù hợp cho sản phẩm

• Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng yêu cầu, thời hạn.

• Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm sales ở các ngành nghề như Bất động sản, ngân hàng,....

- Có kinh nghiệm sales Ô tô là lợi thế lớn

- Ưu tiên có bằng B2

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ NĂNG LƯỢNG MỚI HARMONY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

