Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Cảng ICD Mỹ Đình, Phạm Hùng, My Dinh 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội:

Xác định và nghiên cứu các khách hàng tiềm năng theo ngành mục tiêu.

Tạo khách hàng tiềm năng mới thông qua gọi điện, tích cực tham gia các Sự kiện của ngành để quảng bá về dịch vụ của Công ty, tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ

Tiến hành phân tích thị trường để nắm bắt về đối thủ cạnh tranh và các xu hướng mới nổi của ngành/khách hàng

Thu hút Khách hàng và tạo lập mối quan hệ

Liên hệ và giới thiệu dịch vụ tới Khách hàng tiềm năng

Tổ chức cuộc gặp/họp với Khách hàng tiềm năng để tìm hiểu yêu cầu và tư vấn giải pháp

Nuôi dưỡng, theo đuổi Khách hàng tiềm năng để ký kết hợp đồng và triển khai dịch vụ

Thiết kế giải pháp phù hợp và trình bày xuất sắc với Khách hàng tiềm năng

Thúc đẩy Doanh số và cơ hội bán hàng

Thương lượng, thuyết phục khách hàng về Giải pháp, Đơn giá và các điều khoản thương mại/điều khoản thanh toán trong Hợp đồng

Đảm bảo các Cơ hội tiềm năng được chốt theo thời hạn

Phối hợp hiệu quả với phòng ban khác

Phối hợp với bộ phận Marketing, Key accounts, Service Delivery, Kế toán+Tính cước để đảm bảo cung ứng dịch vụ cho Khách hàng theo đúng Cam kết

Tham mưu cho bộ phận Mua hàng (SAP), Bộ phận Vận hành (SD) các phản hồi từ Khách hàng, Thị trường để điều chỉnh phù hợp

Báo cáo Hiệu quả công việc

Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu doanh số theo tuần/tháng

Cung cấp dự báo chính xác về Doanh số dự kiến và tiến độ theo đuổi cơ hội tiềm năng

Nuôi dưỡng Khách hàng mới và bàn giao Khách hàng

Theo dõi sát sao quá trình cung ứng dịch vụ cho Khách hàng mới để thúc đẩy doanh số và đạt được doanh số kỳ vọng trên Khách hàng mới đó

Bàn giao đầy đủ, thuận lợi Khách hàng cho bộ phận Key account sau 3 tháng phụ trách (kể từ ngày Khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Logistics, Supply Chain,...

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình xuất sắc

Kỹ năng Phân tích vấn đề và xử lý tình huống xuất sắc

Có tinh thần Can-do và hướng tới mục tiêu

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Thành tạo Kỹ năng văn phòng (Excel, Word, Powerpoint)

Sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ và thử thách nhiệm vụ mới

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn gồm Lương cứng và Thưởng hoa hồng kinh doanh, từ 12-20 triệu/tháng

Thưởng nóng/phụ cấp theo hiệu suất làm việc/thành tích nổi bật.

Được đào tạo bài bản, thường xuyên, liên tục để làm quen với Công việc và nâng cao chuyên môn

Được dẫn dắt, mentor, coaching bởi Anh Chị quản lý có kinh nghiệm và tận tâm

Được làm việc với bạn trẻ GenZ , vui vẻ, năng động và sáng tạo.

Công ty có chính sách Làm việc từ xa (work remotely) tối đa 6 ngày/tháng.

Quà/thưởng các dịp đặc biệt, ngày lễ, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSLINK

