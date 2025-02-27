Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSLINK
- Hà Nội:
- Cảng ICD Mỹ Đình, Phạm Hùng, My Dinh 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội:
Xác định và nghiên cứu các khách hàng tiềm năng theo ngành mục tiêu.
Tạo khách hàng tiềm năng mới thông qua gọi điện, tích cực tham gia các Sự kiện của ngành để quảng bá về dịch vụ của Công ty, tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ
Tiến hành phân tích thị trường để nắm bắt về đối thủ cạnh tranh và các xu hướng mới nổi của ngành/khách hàng
Thu hút Khách hàng và tạo lập mối quan hệ
Liên hệ và giới thiệu dịch vụ tới Khách hàng tiềm năng
Tổ chức cuộc gặp/họp với Khách hàng tiềm năng để tìm hiểu yêu cầu và tư vấn giải pháp
Nuôi dưỡng, theo đuổi Khách hàng tiềm năng để ký kết hợp đồng và triển khai dịch vụ
Thúc đẩy Doanh số và cơ hội bán hàng Thiết kế giải pháp phù hợp và trình bày xuất sắc với Khách hàng tiềm năng
Thúc đẩy Doanh số và cơ hội bán hàng
Thương lượng, thuyết phục khách hàng về Giải pháp, Đơn giá và các điều khoản thương mại/điều khoản thanh toán trong Hợp đồng
Đảm bảo các Cơ hội tiềm năng được chốt theo thời hạn
Phối hợp hiệu quả với phòng ban khác
Phối hợp với bộ phận Marketing, Key accounts, Service Delivery, Kế toán+Tính cước để đảm bảo cung ứng dịch vụ cho Khách hàng theo đúng Cam kết
Tham mưu cho bộ phận Mua hàng (SAP), Bộ phận Vận hành (SD) các phản hồi từ Khách hàng, Thị trường để điều chỉnh phù hợp
Báo cáo Hiệu quả công việc
Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu doanh số theo tuần/tháng
Cung cấp dự báo chính xác về Doanh số dự kiến và tiến độ theo đuổi cơ hội tiềm năng
Nuôi dưỡng Khách hàng mới và bàn giao Khách hàng
Theo dõi sát sao quá trình cung ứng dịch vụ cho Khách hàng mới để thúc đẩy doanh số và đạt được doanh số kỳ vọng trên Khách hàng mới đó
Bàn giao đầy đủ, thuận lợi Khách hàng cho bộ phận Key account sau 3 tháng phụ trách (kể từ ngày Khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình xuất sắc
Kỹ năng Phân tích vấn đề và xử lý tình huống xuất sắc
Có tinh thần Can-do và hướng tới mục tiêu
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Thành tạo Kỹ năng văn phòng (Excel, Word, Powerpoint)
Sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ và thử thách nhiệm vụ mới
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSLINK Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng nóng/phụ cấp theo hiệu suất làm việc/thành tích nổi bật.
Được đào tạo bài bản, thường xuyên, liên tục để làm quen với Công việc và nâng cao chuyên môn
Được dẫn dắt, mentor, coaching bởi Anh Chị quản lý có kinh nghiệm và tận tâm
Được làm việc với bạn trẻ GenZ , vui vẻ, năng động và sáng tạo.
Công ty có chính sách Làm việc từ xa (work remotely) tối đa 6 ngày/tháng.
Quà/thưởng các dịp đặc biệt, ngày lễ, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSLINK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI