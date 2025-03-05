Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 18, Tháp A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu sản phẩm tương tự trên thị trường. Dựa vào kết quả nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, xu hướng của thị trường, từ đó đưa ra kịch bản kinh doanh phù hợp với dịch vụ/sản phẩm được giao.

- Tìm kiếm các đối tác, đơn vị chuyên ngành để hợp tác phát triển sản phẩm

- Lập kế hoạch phát triển sản phẩm/dịch vụ theo định hướng thương hiệu và đảm bảo chỉ tiêu doanh số công ty đề ra cho tất cả các sản phẩm/dịch vụ được giao

- Phối hợp với nhà mạng xây dựng kịch bản các hoạt động truyền thông dịch vụ, chương trình khuyến mãi.

- Phụ trách việc xây dựng và hoàn thiện toàn bộ hệ thống tài liệu của sản phẩm/dịch vụ trong quá trình vận hành dịch vụ: công văn, giấy phép, hợp đồng…. với đối tác, cơ quan ban ngành có liên quan, nội bộ phòng ban.

- Phối hợp các phòng ban trong công ty đảm bảo các chương trình, sản phẩm của dịch vụ được chạy thông suốt.

- Hỗ trợ CSKH khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Tư duy logic tốt, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, ngoại hình ưa nhìn.

Ưu tiên Nam có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo (FB, GG)

Có kinh nghiệm triển khai các dịch vụ trên nhà mạng viễn thông

Sẵn sàng đi công tác, tiếp khách

Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng gói phúc lợi nghỉ mát, thưởng ngày lễ, sinh nhật... hơn 16.000.000đ/ năm.

Bảo hiểm sức khỏe PTI, khám sức khỏe hàng năm, hỗ trợ bệnh hiểm nghèo

Các chế độ quan tâm đến người thân của CBNV.

Thưởng Tết 2 - 4 tháng lương, thưởng thâm niên hàng năm, thưởng khi đạt KPI theo chế độ riêng của đơn vị.

Và các quyền lợi khác đảm bảo đúng theo Luật Lao động quy định.

Môi trường làm việc theo giá trị hạnh phúc – hiệu quả - ý nghĩa, có nhiều hoạt động thể thao, đọc sách, đào tạo, thiện nguyện để tăng tính kết nối và thúc đẩy phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS

