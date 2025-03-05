Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô 24, Đền Lừ 3,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng online, thông qua các kênh Marketing của Công ty
- Khai thác thông tin khách hàng trên data có sẵn.
- Phối hợp Team tạo và viết Content, xây dựng hình ảnh cho các hoạt động, sản phẩm của Công ty
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán
- Tiếp nhận, xử lý những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng
- Tương tác và phối hợp với các bộ phận/phòng ban khác để đạt được mục tiêu kinh doanh
- Lập báo cáo kết quả hoạt động theo tuần/tháng/năm theo sự chỉ dẫn của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 22 -30 tuổi
- Trình độ Trung cấp trở lên
- Am hiểu thi trường thực phẩm là 1 lợi thế
- Ưu tiên có kinh nghiệm viết content, Telesale, kỹ năng giao tiếp, trung thực, nhanh nhẹn
- Kỹ năng máy tính văn phòng: word, excel…, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng là lợi thế
- Sử dụng thành thạo các mạng xã hội như: Zalo, FB…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH + Bảo hiểm sức khỏe + bảo hiểm tai nạn, các quyền lợi khác theo luật định.
- Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật để phát triển bản thân
- Môi trường tạo điều kiện để các cá nhân thể hiện năng lực học tập và phát triển bản thân.
- Có lộ trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
- Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ sôi nổi và trẻ trung: Nghỉ mát, Teambuilding, Ngày hội thể thao…
- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 24, Đền Lừ 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

