Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 24, Đền Lừ 3,Hà Nội

- Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng online, thông qua các kênh Marketing của Công ty

- Khai thác thông tin khách hàng trên data có sẵn.

- Phối hợp Team tạo và viết Content, xây dựng hình ảnh cho các hoạt động, sản phẩm của Công ty

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán

- Tiếp nhận, xử lý những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng

- Tương tác và phối hợp với các bộ phận/phòng ban khác để đạt được mục tiêu kinh doanh

- Lập báo cáo kết quả hoạt động theo tuần/tháng/năm theo sự chỉ dẫn của cấp trên

- Nữ, 22 -30 tuổi

- Trình độ Trung cấp trở lên

- Am hiểu thi trường thực phẩm là 1 lợi thế

- Ưu tiên có kinh nghiệm viết content, Telesale, kỹ năng giao tiếp, trung thực, nhanh nhẹn

- Kỹ năng máy tính văn phòng: word, excel…, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm bán hàng là lợi thế

- Sử dụng thành thạo các mạng xã hội như: Zalo, FB…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ÁNH HOA Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH + Bảo hiểm sức khỏe + bảo hiểm tai nạn, các quyền lợi khác theo luật định.

- Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật để phát triển bản thân

- Môi trường tạo điều kiện để các cá nhân thể hiện năng lực học tập và phát triển bản thân.

- Có lộ trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ sôi nổi và trẻ trung: Nghỉ mát, Teambuilding, Ngày hội thể thao…

- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động hiện hành

