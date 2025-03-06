Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 22 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa,Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thu hồ sơ, sàng lọc và lưu trữ hồ sơ của học viên theo quy định chung của công ty

- Xử lý hồ sơ, hỗ trợ học viên viết Sơ yếu lý lịch và Thư động lực bằng tiếng Hàn, chịu trách nhiệm về bộ hồ sơ hoàn chỉnh để xin Visa

- Hướng dẫn học viên về hồ sơ nộp xin Visa

- Hướng dẫn học viên quy trình Xuất nhập cảnh

- Tìm hiểu, cập nhập thông tin, chính sách mới từ LSQ/ĐSQ và các quy định có liên quan

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

- Có thể làm ngoài giờ theo điều động của công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kĩ năng đọc, viết, tiếng Hàn cơ bản

- Có kinh nghiệm tối thiểu trong xử lý hồ sơ du học từ 6 tháng trở lên

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xử lý hồ sơ Visa Hàn Quốc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ

- Có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với đồng nghiệp

- Tự tin, tích cực và chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 10 - 15tr + thưởng, phụ cấp ăn trưa và gửi xe

- Tham gia BHXH, được hưởng các chế độ đầy đủ theo luật lao động

- Thưởng các ngày Lễ, tết.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (có lớp thiền, yoga, zumba)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin