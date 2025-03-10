Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
- Hà Nội:
- Indochina Plaza
- Vincom Smart City, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN
- Trung tâm Vincom Bà Triệu, Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trung Tâm Thương Mại Vincom Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chào đón khách, tư vấn bán hàng.
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi mua hàng.
Thực hiện các công việc chăm sóc hàng hóa, quầy kệ trong cửa hàng.
Vận hành tại cửa hàng theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.
Thời gian làm việc: ca 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, theo sự sắp xếp của quản lý trong khung giờ 8:00 - 23:00.
Cửa Hàng:
Indochina Plaza
Vincom Smart City
Vincom Bà Triệu
Vincom Mega Mall Ocean Park
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp: Nhanh nhẹn, hoạt bát.
Độ tuổi từ 18 đến 35
Tố chất: Trung thực, trách nhiệm và chăm chỉ.
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm ngành bán lẻ.
Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng bán hàng
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI