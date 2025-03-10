Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Indochina Plaza - Vincom Smart City, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN - Trung tâm Vincom Bà Triệu, Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Trung Tâm Thương Mại Vincom Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chào đón khách, tư vấn bán hàng.

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi mua hàng.

Thực hiện các công việc chăm sóc hàng hóa, quầy kệ trong cửa hàng.

Vận hành tại cửa hàng theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Thời gian làm việc: ca 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, theo sự sắp xếp của quản lý trong khung giờ 8:00 - 23:00.

Cửa Hàng:

Indochina Plaza

Vincom Smart City

Vincom Bà Triệu

Vincom Mega Mall Ocean Park

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình: Dễ nhìn, thân thiện

Khả năng giao tiếp: Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Độ tuổi từ 18 đến 35

Tố chất: Trung thực, trách nhiệm và chăm chỉ.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm ngành bán lẻ.

Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Được đào tạo kiến thức và kỹ năng bán hàng

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)

