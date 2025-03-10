Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3 ,B1.05A,Shophouse B1 Vinhomes Gardenia,Ham Nghi Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sắp xếp lịch trình du lịch, đặt khách sạn, vé máy bay và dịch vụ tư vấn visa.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tiếng Trung lưu loát
Ưu tiên người có kinh nghiệm du lịch, nếu không có kinh nghiệm về du lịch công ty sẽ đào tạo.

Phúc lợi công ty: lương 10-15 triệu / 1 tháng+tiền thưởng hoa hồng + phụ cấp tiền ăn và các phúc lợi khác

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B1.05A,shophouse B1 Vinhomes Gardenia, Phố Hàm Nghi,Phường Cầu Diễn,Quận Nam Từ Liêm,Thành Phố Hà nội

