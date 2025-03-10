Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 3 ,B1.05A,Shophouse B1 Vinhomes Gardenia,Ham Nghi Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sắp xếp lịch trình du lịch, đặt khách sạn, vé máy bay và dịch vụ tư vấn visa.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tiếng Trung lưu loát
Ưu tiên người có kinh nghiệm du lịch, nếu không có kinh nghiệm về du lịch công ty sẽ đào tạo.
Ưu tiên người có kinh nghiệm du lịch, nếu không có kinh nghiệm về du lịch công ty sẽ đào tạo.
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi công ty: lương 10-15 triệu / 1 tháng+tiền thưởng hoa hồng + phụ cấp tiền ăn và các phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI