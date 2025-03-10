Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sắp xếp lịch trình du lịch, đặt khách sạn, vé máy bay và dịch vụ tư vấn visa.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tiếng Trung lưu loát

Ưu tiên người có kinh nghiệm du lịch, nếu không có kinh nghiệm về du lịch công ty sẽ đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi công ty: lương 10-15 triệu / 1 tháng+tiền thưởng hoa hồng + phụ cấp tiền ăn và các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

