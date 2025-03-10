Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHIGIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 140 Nguyễn Chánh, Trung Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực tiếp giới thiệu các sản phẩm của nhà hàng tới khách hàng tại điểm bán;

Tiếp nhận, xây dựng và duy trì quan hệ với nguồn data công ty cung cấp (đại lý du lịch, công ty, cá nhân) để đảm bảo giữ kết nối tạo ra nguồn booking dịch vụ ăn uống tại cơ sở nhà hàng hoặc tiệc thuê ngoài

Chủ động tìm kiếm, trực tiếp liên hệ tiếp thị tới các khách hàng mới về các chính sách giá, sản phẩm để phát triển doanh thu nhà hàng

Chăm sóc, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ, nhất là các khách hàng chiến lược của công ty và các khách hàng mới

Đăng bài các kênh MXH như Facebook, Zalo, ... để tìm kiếm khách hàng

Trao đổi, đàm phán các điều khoản hợp tác và thực hiện ký kết hợp đồng

Chịu trách nhiệm giám sát chất lượng dịch vụ, hỏi thăm ý kiến của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ

Cập nhật những nhu cầu mới của khách hàng và chủ động đề xuất những ý tưởng nâng cao hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hòa đồng cùng mọi người

Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Ưu tiên chuyên ngành y dược

Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 15tr đến 20tr

Được hưởng phân chia lợi nhuận của nhà hàng theo thỏa thuận

Hỗ trợ bữa ăn tại nhà hàng

Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định về BHXH, BHYT

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến tại chuỗi nhà hàng có danh tiếng thị trường hiện nay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN

