Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHIGIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN
- Hà Nội:
- 140 Nguyễn Chánh, Trung Hòa,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trực tiếp giới thiệu các sản phẩm của nhà hàng tới khách hàng tại điểm bán;
Tiếp nhận, xây dựng và duy trì quan hệ với nguồn data công ty cung cấp (đại lý du lịch, công ty, cá nhân) để đảm bảo giữ kết nối tạo ra nguồn booking dịch vụ ăn uống tại cơ sở nhà hàng hoặc tiệc thuê ngoài
Chủ động tìm kiếm, trực tiếp liên hệ tiếp thị tới các khách hàng mới về các chính sách giá, sản phẩm để phát triển doanh thu nhà hàng
Chăm sóc, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ, nhất là các khách hàng chiến lược của công ty và các khách hàng mới
Đăng bài các kênh MXH như Facebook, Zalo, ... để tìm kiếm khách hàng
Trao đổi, đàm phán các điều khoản hợp tác và thực hiện ký kết hợp đồng
Chịu trách nhiệm giám sát chất lượng dịch vụ, hỏi thăm ý kiến của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ
Cập nhật những nhu cầu mới của khách hàng và chủ động đề xuất những ý tưởng nâng cao hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hòa đồng cùng mọi người
Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
Ưu tiên chuyên ngành y dược
Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng phân chia lợi nhuận của nhà hàng theo thỏa thuận
Hỗ trợ bữa ăn tại nhà hàng
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định về BHXH, BHYT
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến tại chuỗi nhà hàng có danh tiếng thị trường hiện nay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN
