Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BIZMEDI CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, số 68 Mạc Thái Tông, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập báo giá cho khách hàng theo kế hoạch của Kinh doanh đã được Ban Giám đốc phê duyệt;

- Tham mưu, đề xuất phương án giá, gói sản phẩm dịch vụ, kịch bản tư vấn, phương án thương thảo hợp đồng với khách hàng.

- Kết hợp với các phòng ban khác để chuẩn bị các mẫu biểu và hồ sơ sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

- Theo dõi và làm hồ sơ thanh toán, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng;

- Theo dõi công nợ; kết hợp với Kinh doanh và Tài chính - Kế toán để kiểm soát và thu hồi công nợ;

- Xử lý/kiểm soát giấy tờ nội bộ từ kinh doanh;

- Hỗ trợ in ấn, cung cấp các giấy tờ, hợp đồng;

- Hỗ trợ công việc liên quan hoạt động thúc đẩy bán hàng (Tổ chức hội thảo/Training của Công ty/Workshop...);

- Thực hiện gọi điện và nghe điện thoại và tư vấn, Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận, xử lý phản hồi khách hàng

Công việc nội bộ:

- Báo cáo công việc định kỳ (ngày/tuần/quý/tháng/năm) hoặc theo yêu cầu;

- Thúc đẩy, kiểm soát công việc, KPI trong bộ phận kinh doanh, đánh giá kết quả, hiệu suất công việc của nhân sự và bộ phận hàng tháng, tham mưu cho TP Kinh doanh.

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên, có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Độ tuổi: 2000 - 1993

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, xử lý thông tin, sắp xếp công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZMEDI CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-10 triệu + Thưởng Hoa hồng (Thu nhập TB từ 10-15 triệu/tháng)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được trang bị máy tính, trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Được hưởng chế độ nghỉ phép năm (12 ngày phép/năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZMEDI CORPORATION

