Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VOVINAM KỸ THUẬT SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VOVINAM KỸ THUẬT SỐ
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 31 ngõ 58 Thanh Bình, P Mộ Lao, Q Hà Đông, TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng kế hoạch và lên ý tưởng cho các video: Căn cứ theo các kế hoạch truyền thông, marketing để xây dựng kế hoạch và lên ý tưởng cho các video phục vụ các chiến dịch marketing, truyền thông.
Chịu trách nhiệm thực hiện quá trình chụp ảnh, hoặc quay và dựng video cho công ty: Quay và dựng video hoàn chỉnh phục vụ các chiến dịch truyền thông, marketing, các hoạt động nội bộ của công ty hoặc theo yêu cầu của Quản lý.
Biên tập, chỉnh sửa nội dung video
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Quay phim, Chụp ảnh, Marketing, Thiết kế hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm quay dựng các sản phẩm cho mạng xã hội (ưu tiên các sản phẩm liên quan đến võ thuật)
Kỹ năng mạnh về quay và dựng video, bao gồm: bố cục quay, ánh sáng, setup đèn máy, góc quay, và các yếu tố kỹ thuật khác.
Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa như: Photoshop, CapCut, Premiere, After Effects,...
Có kinh nghiệm quay dựng các sản phẩm cho mạng xã hội (ưu tiên các sản phẩm liên quan đến võ thuật)
Kỹ năng mạnh về quay và dựng video, bao gồm: bố cục quay, ánh sáng, setup đèn máy, góc quay, và các yếu tố kỹ thuật khác.
Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa như: Photoshop, CapCut, Premiere, After Effects,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VOVINAM KỸ THUẬT SỐ Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các sự kiện lớn của môn phái Vovinam tại Việt Nam và quốc tế.
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.
Thưởng Lễ, Tết (30/04-01/05; 02/09; Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán…)
Thưởng hiệu quả sản xuất theo tháng
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.
Thưởng Lễ, Tết (30/04-01/05; 02/09; Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán…)
Thưởng hiệu quả sản xuất theo tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VOVINAM KỸ THUẬT SỐ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
