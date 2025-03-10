Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET
- Hà Nội:
- TP Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phát triểnvàquảnlýkháchhàngB2B: Xâydựngvàduytrìmốiquanhệvớicácđốitáckinhdoanh và nhà phân phối.
Tìmkiếmkháchhàngmới: Chủđộngtiếpcậncácđốitáctiềmnăng,giớithiệusảnphẩm/dịchvụ của công ty, và đàm phán hợp đồng.
Phântíchthịtrường:Thựchiệnnghiêncứuthịtrườngđểnắmbắtnhucầuvàxuhướngcủangành thú cưng, từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
Lậpkếhoạchvàthựchiệnchiếnlượckinhdoanh:Đềxuấtvàtriểnkhaicáckếhoạchkinhdoanh nhằm đạt được mục tiêu về doanh số.
Đàotạovàhỗtrợkháchhàng: Cungcấpkiếnthức vàđàotạovềsảnphẩm chocácđốitác,đồng thời hỗ trợ họ trong quá trình kinh doanh OEM và ODM để tăng doanh số bán hàng.
Theodõivàbáocáohiệuquả:Báocáođịnhkỳvềtìnhhìnhkinhdoanh,doanhthuvàchiphí, đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu suất.
Hỗtrợtrongviệcxâydựngvàpháttriểnthươnghiệuchocôngtyvàkháchhàng:Thamgiavàocác chiến dịch marketing B2B
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹnănggiaotiếpvàđàmphántốt:Cókhảnăngthuyết phục,giảiquyếtvấnđềvàduytrìmốiquan hệ lâu dài với khách hàng.
Hiểubiếtvềngànhthúcưng:Nắmrõxuhướngvà nhucầucủangànhhàng, cóhiểubiếtvềcác sản phẩm liên quan đến chăm sóc thú cưng (thức ăn, phụ kiện, Cát mèo).
Kỹnănglậpkếhoạchvàquảnlýthờigian:Cókhảnănglàmviệcđộclập,tổchứccôngviệchiệu quả và đạt được các chỉ tiêu kinh doanh.
Sửdụngthànhthạocôngnghệ:Thànhthạocácphầnmềmquảnlýbánhàng,CRMvàcáccôngcụ báo cáo kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET Thì Được Hưởng Những Gì
Cơhộithăngtiến:Lộtrìnhthăngtiếnrõràngdựatrênkếtquảkinhdoanhvànănglựccánhân.
Chếđộđãingộ: BHXH,BHYT,BHTNtheoquyđịnh, cácphúclợikháccủacôngty(thưởng,team- building, v.v.).
Môitrườnglàmviệc:Năngđộng,chuyênnghiệpvàcócơhộipháttriểnbảnthân..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
