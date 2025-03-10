Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- TP Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triểnvàquảnlýkháchhàngB2B: Xâydựngvàduytrìmốiquanhệvớicácđốitáckinhdoanh và nhà phân phối.
Tìmkiếmkháchhàngmới: Chủđộngtiếpcậncácđốitáctiềmnăng,giớithiệusảnphẩm/dịchvụ của công ty, và đàm phán hợp đồng.
Phântíchthịtrường:Thựchiệnnghiêncứuthịtrườngđểnắmbắtnhucầuvàxuhướngcủangành thú cưng, từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
Lậpkếhoạchvàthựchiệnchiếnlượckinhdoanh:Đềxuấtvàtriểnkhaicáckếhoạchkinhdoanh nhằm đạt được mục tiêu về doanh số.
Đàotạovàhỗtrợkháchhàng: Cungcấpkiếnthức vàđàotạovềsảnphẩm chocácđốitác,đồng thời hỗ trợ họ trong quá trình kinh doanh OEM và ODM để tăng doanh số bán hàng.
Theodõivàbáocáohiệuquả:Báocáođịnhkỳvềtìnhhìnhkinhdoanh,doanhthuvàchiphí, đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu suất.
Hỗtrợtrongviệcxâydựngvàpháttriểnthươnghiệuchocôngtyvàkháchhàng:Thamgiavàocác chiến dịch marketing B2B

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinhnghiệm: Tốithiểu2-3nămkinhnghiệmtronglĩnhvựcbánhàngB2B,ưutiêncókinhnghiệm trong ngành hàng thú cưng, sản phẩm tiêu dùng hoặc ngành FMCG.
Kỹnănggiaotiếpvàđàmphántốt:Cókhảnăngthuyết phục,giảiquyếtvấnđềvàduytrìmốiquan hệ lâu dài với khách hàng.
Hiểubiếtvềngànhthúcưng:Nắmrõxuhướngvà nhucầucủangànhhàng, cóhiểubiếtvềcác sản phẩm liên quan đến chăm sóc thú cưng (thức ăn, phụ kiện, Cát mèo).
Kỹnănglậpkếhoạchvàquảnlýthờigian:Cókhảnănglàmviệcđộclập,tổchứccôngviệchiệu quả và đạt được các chỉ tiêu kinh doanh.
Sửdụngthànhthạocôngnghệ:Thànhthạocácphầnmềmquảnlýbánhàng,CRMvàcáccôngcụ báo cáo kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET Thì Được Hưởng Những Gì

Thunhậphấpdẫn:Lươngcơbản+hoahồngtheodoanhsố.
Cơhộithăngtiến:Lộtrìnhthăngtiếnrõràngdựatrênkếtquảkinhdoanhvànănglựccánhân.
Chếđộđãingộ: BHXH,BHYT,BHTNtheoquyđịnh, cácphúclợikháccủacôngty(thưởng,team- building, v.v.).
Môitrườnglàmviệc:Năngđộng,chuyênnghiệpvàcócơhộipháttriểnbảnthân..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Thái Hà Building, Số 26, phố Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

