Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TNHH CÔNG NGHỆ SUNRISE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

• Xây dựng nội dung kịch bản livestream, minigame, nội dung tương tác

• Phối hợp với team sàn TMĐT chuẩn bị sản phẩm, dụng cụ hỗ trợ (mic, điện thoại, đạo cụ....) phục vụ buổi live.

• Có khả năng quoay video, sử dụng các công cụ để xây dựng kênh video TikTok, Facebook, YouTube

• Live các sàn TMĐT: Tiktok, Shopee.. Các kênh TMĐT tùy theo thời điểm và chiến dịch để giới thiệu bán sản phẩm.

• Livestream giới thiệu, tương tác với khách hàng trên Livestream, giải đáp các thắc mắc, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các sản phẩm, dịch vụ của công ty

• Tăng tương tác, giữ chân người xem và thúc đẩy KH đặt mua sản phẩm ngay trong livestream.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt mục tiêu do cấp trên đề ra.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Gương mặt ưa nhìn, giọng chuẩn, không ngọng

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

- Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream.

- Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung.

Quyền Lợi

- Lương: 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ + % DS + % doanh thu (Thoả thuận theo năng lực)

- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ tại công ty, cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế.

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

- Chính sách nghỉ phép linh hoạt, bao gồm nghỉ lễ, nghỉ phép năm và các ngày nghỉ đặc biệt khác.

- Văn hóa doanh nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty, sự kiện nội bộ giúp gắn kết đội ngũ.

Cách Thức Ứng Tuyển

