Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PROGROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tháp The Manor, đường Mễ Trì,p. Mỹ Đình 1, q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công ty 厦门信和达电子有限公司- XIAMEN HOLDER ELECTRONICS CO.,LTD) trụ sở chính tại Trung Quốc. Đang cần tuyển dụng Vị trí: nhân viên kinh doanh trên thị trường Việt Nam

+ Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới. Giao tiếp hiệu quả với khách hàng để hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm cơ hội bán hàng

+ Duy trì hoạt động kinh doanh với khách hàng cũ và khai thác tối đa tiềm năng của họ

+ Báo giá sản phẩm - Lĩnh vực: Linh kiện điện tử ( IC, MLCC, ... ...)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tiếng trung giao tiếp tốt, Ưu tiên biết thêm tiếng anh ( giao tiếp với các đối tác nước ngoài)

+ Ưu tiên Chuyên ngành liên quan đến điện tử hoặc kinh nghiệm trong ngành.

+ Có nhiệt huyết cao với công việc bán hàng

+ Có khả năng học tập tốt và kỹ năng giao tiếp tốt

+Có hiểu biết về thị trường, ý thức chuyên nghiệp, trách nhiệm và thái độ làm việc tích cực

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PROGROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy định

Hưởng các chế độ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PROGROUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin