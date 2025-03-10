Tuyển Nhân viên kinh doanh Vera International Clinic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 83 Nguyễn Ngọc Vũ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn bán hàng qua các kênh online:

- Giải đáp thắc mắc, nhu cầu về sản phẩm của khách hàng qua các kênh: Fanpage

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn các sản phẩm phù hợp đang cung cấp từ công ty.

- Thuyết phục về giá trị, lợi ích của sản phẩm đến với khách hàng.

- Tư vấn các chương trình khuyến mãi đi kèm. Biết cách giải đáp thắc mắc của khách hàng về chương trình khuyến mãi. Xin số điện thoại khách hàng để telesale tư vấn sâu hơn.

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

- Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng: Kỹ năng phân tích tổng hợp thông tin ,có laptop

- Xử lý tình huống phát sinh một cách thông minh, linh hoạt, giao tiếp khéo léo với khách hàng.

- Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân, nhanh nhẹn, chủ động, cầu tiến.

Tại Vera International Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB + Phụ cấp + Vé gửi xe + % Doanh thu + Thưởng nếu có

- Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

- Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

- Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vera International Clinic

