Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 246 Hai Bà Trưng, P. An Biên,Hải Phòng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng

Lên chương trình tour theo yêu cầu cảu khách hàng

Ngoài khách Công ty giao thì chủ động tìm kiếm khách để tăng têm thu nhập

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn và chăm sóc khách hàng

Ưu tiên sale trong lĩnh vực du lịch có kinh nghiệm 1 - 2 năm trở lên

Chăm chỉ, trung thực, chịu được cường độ áp lực cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc cạnh tranh, lành mạnh.

Mức lương: Từ 7-12 triệu + % lợi nhuận.

Cơ hội thăng tiến cao.

Các sếp trẻ trung có tài và có tâm.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH nhà nước khi làm nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

