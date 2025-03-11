Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 246 Hai Bà Trưng, P. An Biên,Hải Phòng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng
Lên chương trình tour theo yêu cầu cảu khách hàng
Ngoài khách Công ty giao thì chủ động tìm kiếm khách để tăng têm thu nhập

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn và chăm sóc khách hàng
Ưu tiên sale trong lĩnh vực du lịch có kinh nghiệm 1 - 2 năm trở lên
Chăm chỉ, trung thực, chịu được cường độ áp lực cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc cạnh tranh, lành mạnh.
Mức lương: Từ 7-12 triệu + % lợi nhuận.
Cơ hội thăng tiến cao.
Các sếp trẻ trung có tài và có tâm.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH nhà nước khi làm nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

Công ty TNHH Cat Tour Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà số 33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

