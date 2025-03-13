Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vihamark làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 28/7 đường Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Nghiên cứu thị trường nước giải khát, bánh kẹo quốc tế

· Tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường quốc tế

· Đàm phán, thực hiện hợp đồng bán hàng hóa

· Xây dựng kế hoạch bán hàng

· Đi công tác ở nước ngoài (tham gia hội chợ, gặp đối tác, nghiên cứu thị trường…)

· Thực hiện các công việc liên quan hoạt động xuất nhập khẩu được cấp trên giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến hoạt động Kinh Doanh Xuất Khẩu: Quản trị kinh doanh Quốc Tế, Kinh Tế Quốc Tế, Kinh Tế Đối Ngoại, Logistics…

· Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm. Yêu cầu tiếng Anh giao tiếp thành thạo

· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales xuất khẩu ngành nước giải khát, FMCG

· Chăm chỉ, chịu khó, am hiểu thị trường, có khả năng đi công tác nước ngoài.

· Kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm

· Hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vihamark Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương từ 10-15tr theo năng lực và kinh nghiệm

· Thưởng tháng, quý, năm

· Đáp ứng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định

· Thời gian làm việc và địa điểm làm việc linh hoạt

· Thưởng tháng theo doanh số và thưởng cuối năm theo KPI

· Du lịch, teambuilding hàng năm 02-03 lần

· Được đào tạo nghiệp vụ Logistics, Xuất nhập khẩu, Kinh Doanh Quốc Tế…

· Lam việc tại văn phòng từ thứ 2 thứ 6. Linh hoạt check in check out theo đặc thù công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vihamark

