Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vihamark làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vihamark
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vihamark

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 28/7 đường Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Nghiên cứu thị trường nước giải khát, bánh kẹo quốc tế
· Tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường quốc tế
· Đàm phán, thực hiện hợp đồng bán hàng hóa
· Xây dựng kế hoạch bán hàng
· Đi công tác ở nước ngoài (tham gia hội chợ, gặp đối tác, nghiên cứu thị trường…)
· Thực hiện các công việc liên quan hoạt động xuất nhập khẩu được cấp trên giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến hoạt động Kinh Doanh Xuất Khẩu: Quản trị kinh doanh Quốc Tế, Kinh Tế Quốc Tế, Kinh Tế Đối Ngoại, Logistics…
· Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm. Yêu cầu tiếng Anh giao tiếp thành thạo
· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales xuất khẩu ngành nước giải khát, FMCG
· Chăm chỉ, chịu khó, am hiểu thị trường, có khả năng đi công tác nước ngoài.
· Kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm
· Hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vihamark Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương từ 10-15tr theo năng lực và kinh nghiệm
· Thưởng tháng, quý, năm
· Đáp ứng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định
· Thời gian làm việc và địa điểm làm việc linh hoạt
· Thưởng tháng theo doanh số và thưởng cuối năm theo KPI
· Du lịch, teambuilding hàng năm 02-03 lần
· Được đào tạo nghiệp vụ Logistics, Xuất nhập khẩu, Kinh Doanh Quốc Tế…
· Lam việc tại văn phòng từ thứ 2 thứ 6. Linh hoạt check in check out theo đặc thù công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vihamark

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vihamark

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà HD Mon, 2 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

