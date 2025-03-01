Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH TM DV Mầm Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công TY TNHH TM DV Mầm Xanh
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 16 Phạm Đình Toái, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Quận 3

Tư vấn & bán hàng:
Đón tiếp khách hàng, tư vấn các gói dịch vụ spa phù hợp với nhu cầu của mẹ bầu, mẹ sau sinh.
Giới thiệu sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm spa Mommy Spađang cung cấp.
Chốt gói dịch vụ, hỗ trợ khách hàng mua liệu trình dài hạn.
Chăm sóc khách hàng:
Theo dõi tình trạng khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.
Nhắc lịch hẹn, hướng dẫn khách hàng trước khiđến spa.
Ghi nhận phản hồi của khách hàng và báo cáo cho quản lý.
Hỗ trợ vận hành tại spa:
Phối hợp với kỹ thuật viênđểđảm bảo dịch vụ diễn ra suôn sẻ.
Hỗ trợ sắp xếp lịch hẹn,điều phối khách hàng khi spađông.
Hỗ trợ các chương trìnhưuđãi, sự kiện tại spa.

Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng doanh số (Thu nhập trung bình 10 - 15 triệu/tháng).
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,ấm áp & nữ tính.
Đượcđào tạo về kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng & kiến thức spa.
Lịch làm việc linh hoạt, có chếđộ nghỉ phép, thưởng lễ Tết.
Cơ hội phát triển lên vị trí quản lý nếu có năng lực.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 16 Phạm Đình Toái, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

